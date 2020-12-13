Türk İHA'ları dünya pazarında bir alıcı daha buldu! Bir ülke daha tarih yazan Türk İHA'larından aldı
Türkiye gerek yurt içi gerekse sınır dışındaki terör operasyonlarında İHA ve SİHA'lar ile tarih yazdı. Libya, Suriye ve son olarak Karabağ'daki çatışmalara damga vuran Türk İHA'larına bir alıcı daha çıktı. 10'a yakın ülkenin sıraya girdiği İHA'lar için elini çabuk tutan Tunus, anlaşma imzaladı.
Libya, Suriye ve Karabağ'da tarih yazarak dünyanın dikkatini çeken Türk İHA/SİHA'ları, alım listelerine girmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın ardından İHA almak isteyen ülkeler sipariş vermeye başlamıştı. Tunus ise elini hızlı tutarak ANKA-S İHA alımı için TUSAŞ ile sözleşme imzaladı.
DÜNYA ÇAPINDA ÜNE KAVUŞTU
Bayraktar TB2'lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk'ten Güntay Şimşek'in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.
Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara'da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.
ANKA-S İHA ihracatı için Türkiye ile Tunus arasındaki görüşmeler, yaklaşık iki yıldır devam ediyordu.
Tunus Savunma Bakanlığı, 2019'un başında TUSAŞ'tan ANKA İHA tedarikine yönelik görüşmelere başlamıştı.
HAYRAN KALAN UKRAYNA DA ALDI
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ordunun ihtiyaçları için gelecek yıl beş adet Bayraktar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.
Homçak, Türk SİHAla'rının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Ukrayna devletine ait silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın aldı.
Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğramasında önemli bir rol üstlenmişti.
AZERBAYCAN ERMENİSTAN'I BERTARAF ETTİ
Uzmanlar, Dağlık Karabağ'ın, İHA ve SİHA'ların da önlem alınmadığı durumlarda ileriye dönük savaş ve çatışma ortamlarını nasıl etkileyebileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu savaşın ardından Türkiye'nin ürettiği İHA'lara olan talebin artabileceği yorumları yapılıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar sayesinde "Değeri 1 milyar doların üzerinde olan Ermeni mühimmatını imha ettiklerini" söyledi. Ancak Aliyev, France 24 kanalına verdiği mülakatta, ellerinde kaç tane İHA ve SİHA olduğuna ilişkin soruya ise "Yeterince var" yanıtını verdi ve kesin bir sayı belirtmedi.
İSMAİL DEMİR İHA İÇİN GÖRÜŞMELERİ DUYURDU
İHA'ların dünya çapında ilgi gördüğünü dile getiren Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Şu anda İHA ihracatı konusunda 7-8 ülke ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.