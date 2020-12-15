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Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Trump aşı olmaya açık

Son dakika haberi... 'nin konuştuğu 'Trump aşı olacak mı?' sorusu cevap buldu. Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan 'ın uygun zamanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmaya açık olduğunu ve halkı da aşı yaptırmaya teşvik ettiğini kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Trump aşı olmaya açık

McEnany, Beyaz Sarayda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkanı Trump'ın Kovid-19 aşısı olup olmayacağının sorulması üzerine, McEnany, "Trump, uygun zamanda ve tıp ekibinin tavsiye ettiği şartlarda aşı olmaya açık ancak önceliği Amerikan halkına vermek istiyor ve halkı da aşı olmaya teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın yakın zamanda Kovid-19'u atlattığına ve antikor kokteyli tedavisi gördüğüne işaret ederek, Trump'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğuna işaret etti.

TRUMP SAVUNMA BÜTÇESİNİ VETO ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Trump'ın savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını veto edip etmeyeceğine dair bir soruya McEnany, "Trump hala bu yasa tasarısını veto etmeyi düşünüyor." cevabını verdi.

McEnany, söz konusu yasa tasarısının ve sosyal medya konuları başta olmak üzere birçok konuda eksik olduğunu kaydetti.

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