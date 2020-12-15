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ABD Başkanı Trump duyurdu! Adalet Bakanı Bill Barr görevinden ayrılıyor!

Son dakika haberleri... Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bill Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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ABD Başkanı Trump duyurdu! Adalet Bakanı Bill Barr görevinden ayrılıyor!

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barr ile bugün 'da bir toplantı yaptığını belirterek, ikisinin iyi bir ilişkisi olduğunu ve Barr'ın "çok iyi iş" çıkardığını belirtti.

Barr'ın yazdığı istifa mektubuna da mesajında yer veren Trump, "Mektuba göre Barr, tatil günlerini ailesi ile geçirmek için Noel'den önce görevinden ayrılacak. Önemli bir kişi olan Adalet Bakan Yardımcısı Jeff Rosen, vekili olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, Richard Donoghue'nin de Rosen'dan boşalan Adalet Bakanı yardımcılığı koltuğuna oturacağını açıkladı.

- TRUMP, HUNTER BIDEN'A SORUŞTURMA AÇMAMASI NEDENİYLE BARR'I ELEŞTİRİYORDU

Başkanı uzun süredir Barr'ı, 'ın oğlu 'ın ve ile ilişkileri ile ilgili soruşturmayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce açmamasından dolayı eleştiriyordu.

Ayrıca Trump, Barr'ın "seçimlerde hile yok" minvalindeki açıklamalarını da sert bir dille eleştirmiş ve Barr'ın kendilerine destek olmadığını öne sürmüştü.

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