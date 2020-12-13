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13 Aralık 2020, Pazar
Haberler Galeri ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi
ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi
Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı.
Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 10:15