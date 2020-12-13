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ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'a destek eylemleri sırasında karşıt görüşlü gruplar arasında kavgalar çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 10:15
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ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

Trump'ı destekleyen "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (Make America Great Again -MAGA) "Önce Amerika için Kadınlar" hareketleri ile ProudBoys (Gururlu Çocuklar) adlı grubun ABD başkanlık seçimi Seçiciler Kurulu oylamasından önce Washington'da düzenlediği eylemde sıkı güvenlik önlemine rağmen şehrin birçok noktasında karşıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

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ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

Cuma akşamından itibaren Washington sokaklarında toplanmaya başlayan Trump destekçileri ile solcu Antifa (Antifaşist Hareketi) ve Siyahlar'ın Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) hareketi mensupları arasında kavgalar çıktı.

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ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

BLM Meydanına gitmek isteyen bir grup ile Trump destekçileri arasında çıkan bir arbedede bir kişinin bıçaklandığı belirtilirken birçok kişi gözaltına alındı.

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ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

Washington'da yaz aylarında çıkan olaylar üzerine Washington Belediyesinin BLM Meydanı adını verdiği Beyaz Saray'a çıkan sokağa Trump destekçileri alınmadı.

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ABD sokakları yine karıştı! Trump destekçileri ile karşıtları birbirine girdi

ÖNCEKİ GÖSTERİDE KARŞIT GRUPLAR ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞTI

2 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için 14-15 Kasım'da Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösteriler sonrasında sokaklar karışmıştı.