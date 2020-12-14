Son dakika: 2 bin 700 hasta incelendi! DNA'da koronavirüs izi
Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalardan yeni sonuçlar gelmeye devam ediyor. İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, insan DNA’sında bulunan beş genin koronavirüsü şiddetli geçirmeyle bağlantısı olduğu açıklandı. 2 bin 700 Covid-19 hastasının DNA’sı incelenerek yapılan araştırmada, bu beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğu belirtildi.
Bilim dünyasında corona virüs ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürerken bilim insanları, Covid-19 virüsüne yakalanma riski taşıyan kişileri tedavi edecek ilaçlar üzerine çalışırken DNA'da bulunan beş anahtar genin şiddetli corona virüs ile bağlantılı olduğunu belirtti.
2 BİN 700 KİŞİ İNCELENDİ
Edinburg Üniversitesi tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 208 yoğun bakım ünitesindeki 2 bin 700 corona virüs hastası incelendi. Hastaların DNA'sını inceleyen ekip, beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğunu açıkladı.
Araştırmanın eş başkanlığını yapan Edinburgh Üniversitesi'nde kritik bakım tıbbında akademik bir danışman olan Kenneth Baillie, "Sonuçlarımız, hangi ilaçların klinik testler için listenin en üstünde olması gerektiğini hemen vurguluyor" dedi.
BU GENLERE UYGULANACAK TEDAVİ VİRÜSÜ ENGELLEYEBİLİR
NTV'nin haberine göre,Baillie, "IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2 olarak adlandırılan genler, neden bazı insanların corona virüs olup bazılarının olmadığını kısmen açıklıyor" ifadelerini kullanırken Nature dergisinde yayınlanan bulgulara göre, tespit edilen belirli genlere uygulanacak potansiyel ilaç tedavilerinin virüsü engelleyebileceği belirtildi.
GENİN AKTİVİTESİNDEKİ ARTIŞ COVİD-19'A KARŞI KORUMA SAĞLIYOR
Kenneth Baillie, "Corona virüsü genler yardımıyla engelleyebilmemiz sağlayacak ilaçlar arasında en fazla potansiyele sahip olanlar, Eli Lilly tarafından da geliştirilen artrit ilacı baricitinib'i içeren Jak inhibitörleri adı verilen bir anti-inflamatuar ilaç sınıfıdır" şeklinde konuşurken Baillie'nin ekibi ayrıca, INFAR2 geninin aktivitesindeki artışın, Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen interferon ile tedavinin etkisini taklit edeceğini belirtti.