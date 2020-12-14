Son dakika: Hollanda’da 19 Ocak’a kadar karantina ilan edildi

Korona virüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Covid-19 ile mücadeleye devam eden Hollanda, yılbaşının da yaklaşması ile birlikte ülke genelinde karantina kararı aldı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ulusa sesleniş konuşmasında, karantinanın bugünden itibaren başlayacağını ve 19 Ocak'a kadar süreceğini duyurdu. Başbakan Rutte, ülkede karantina boyunca diş poliklinikleri ve fizik tedavi merkezleri hariç spor salonları, havuzlar, saunalar gibi birçok işletmenin kapatılacağını ifade etti. Rutte, Çarşamba gününden itibaren ilk ve ortaöğretim kurumlarının da kapanarak uzaktan eğitime geçeceğini belirtti.



Rutte, çocuk bakım merkezlerinin de kapanacağını, fakat görevli aileler için merkezlerin açık olacağını ifade ederken, otellerin açık olacağını fakat misafirlerine yiyecek ve içecek servisi yapamayacaklarını açıkladı. Başbakan Rutte, halkı 25 Aralık'tan itibaren mümkün olduğunca evde kalmaları ve ikiden fazla ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.



Hollanda Salgın Yönetimi Üyesi Mikrobiyolog Prof. Dr. Marc Bonten, karantina kararı hakkında yaptığı açıklamada, okulları ve kreşleri kapatma kararının Hollanda hükümetinin Covid-19 rakamlarını ne kadar ciddiye aldığının bir işareti olduğunu belirtti. Bounten, "Okulları kapatma fikrini masaya yatırdık. Fakat bu fikri uygulayıp uygulamama konusunda bir tavsiyede bulunmadık. Kesin bir tavsiye vermedik. Çok endişelendiğimizi ve güçlü önlemlere ihtiyaç olduğunu belirttik. Küçük çocuklar virüsün yayılmasına çok fazla bir katkı sağlamıyorlar, bu nedenle ani etki küçük olacaktır. Bu kararın alınmasının ana nedeni ebeveynlerin evde kalması ve çok fazla seyahat etmemesidir" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Pazartesi sabahı kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Durum çok ciddi" ifadelerini kullanmıştı. De Jonge, "Rakamlar son günlerde keskin bir şekilde arttı ve bakım hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak zorundayız" demişti.



Hollanda'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 8 bin 457 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 621 bin 944'e, 34 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 10 bin 82'ye ulaştı.

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