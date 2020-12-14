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ABD, Sudan’ı ’terörü destekleyen ülkeler’ listesinden resmen çıkardı

’nin ’ı ’terörü destekleyen ülkeler’ listesinden resmen çıkarmasına ilişkin karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. ABD Başkanı , Sudan ile 'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını Ekim ayında açıklamıştı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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ABD, Sudan’ı ’terörü destekleyen ülkeler’ listesinden resmen çıkardı

ABD, Sudan'ı 'terörü destekleyen ülkeler' listesinden çıkardı. Sudan'ın listeden çıkarılmasına ilişkin karar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını Ekim ayında açıklamıştı.

Sudan, El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i kabul ederek terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Sudan'a 1997'de ekonomik yaptırımlar uygulamaya karan veren ABD bu kez, Kenya ve Tanzanya Büyükelçiliklerine yönelik saldırıların ardından ekonomik yaptırımları sertleştirmişti. 1998 yılında ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki Büyükelçiliklerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en az 10 milyar dolar tazminat ödenmesi kararını 18 Mayıs'ta alan ABD Yüksek Mahkemesi, tazminatı 335 milyon dolara düşürmüştü.

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