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Son dakika: Sudan ABD'nin istediği parayı gönderdi

Son dakika haberleri... Maliye Bakanlığı, 'nin Sudan'ı "" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: Sudan ABD'nin istediği parayı gönderdi

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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