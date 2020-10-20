Son dakika: Sudan ABD'nin istediği parayı gönderdi

Sudan Maliye Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 milyon doları transfer ettiklerini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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