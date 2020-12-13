İranlı vekillerden hükümete Erdoğan sitemi: Türkiye yanlış adres bunu yapmayın
İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Karabağ savaşında Tahran yönetimini Azerbaycan halkının yanında yer almamakla suçladı. Beygi ayrıca bu boşluğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doldurduğunu belirtti. İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi, Meclis Genel Kurulu'nda, Başkan Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerini eleştirdi.
Milletvekili Beygi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimini Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında durmamakla eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını öne sürmesinin "İran sevgisinden çok seçime yatırım amaçlı" olduğunu kaydeden Beygi, şu ifadeleri kullandı:
TÜRKİYE YANLIŞ ADRES
"Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, mevcut tüm ortak paydalara rağmen bu anlaşmazlıkta (Karabağ savaşında) İran'ı yanlarında göremedi. Bu boşluğu Erdoğan doldurdu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yanlış adres göstermemelidir."
BİR TEPKİ DE FERHENGİ'DEN
İran Meclisi Haber Ajansı'na göre (ICANA) Ferhengi, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye'nin bölgede çok güçlü komşular olduğunu belirterek, "Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu." dedi.
Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire tepki gösteren milletvekillerine işaret eden Ferhengi, "Bugün Meclis kürsüsünde çok garip ifadeler kullanıldı ve bunlar karşısında şaşırdık." diye konuştu.
Ferhengi, Ankara-Tahran ilişkilerine yönelik şunları kaydetti:
"Düşman, Müslüman ülkeler arasında tefrika oluşturmanın peşinde. Komşular olarak hedeflerine ulaşmalarına izin vermemeliyiz. İran ve Türkiye bölgede çok güçlü komşulardır. Birlikte hareket ettikleri hususlarda düşmanlarımızın komploları kesin olarak başarısız oldu. Herkesi yanlışlarını kabul etmeye ve birliğe davet ediyorum."
NE OLMUŞTU?
İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve Tahran'ın güçlü itirazlarını iletmişti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.
Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.
TEHDİT ETMİŞTİ
İranlı Milletvekili Ali Asker Hani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınlamıştı.