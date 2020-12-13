13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı flaş Dağlık Karabağ’da "ateşkes ihlali" açıklaması

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı flaş Dağlık Karabağ’da "ateşkes ihlali" açıklaması

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada, ’da dün ’ın gerçekleştirdiği ihlalinden sonra yeni bir ihlal durumunun yaşanmadığı aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı flaş Dağlık Karabağ’da ateşkes ihlali açıklaması

, ve arasında 'da 10 Kasım'da ilan edilen ateşkesin ardından dün Ermeni hattından Azerbaycan topraklarına saldırı gerçekleşmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından Rusya tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, " Gücü Birlikleri, Dağlık Karabağ'da görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

tüm hat boyunca takip ediliyor. 12 Aralık'ta Hadrut'ta bir ateşkes ihlali gerçekleşti.

durumun daha da kötüye gitmesini engelledi" denildi.

Dünden bu yana bölgede ateşkes ihlali gerçekleşmediği ifade edilirken, bölgeden sivillerin tahliye çalışmalarının da sürdürüldüğü aktarıldı. Bakanlık, 634 sivilin daha tahliye edilmesi ile birlikte toplam 38 bin 341 sivilin tahliye çalışmasının yapıldığını ifade etti.

51 ADET MAYIN İMHA EDİLDİ

Savunma Bakanlığı, Hankendi'de mayın temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü belirtilirken, 7 kilometre yol üzerinde 51 adet patlamamış mayının imha edildiği ve bu mayınların Ermenilerin terk ettiği binalara konulduğunu belirtti.

Bakanlık, 23 Kasım'dan beri bölgede yapılan mayın temizleme işlemlerinde Ermeniler tarafından kurulan 4 bin 811 adet patlamamış mayının imha edildiği ve bu mayınların 375'inin binalara konulduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı, mayınların arama ve imhasının toplam 156 bin hektar alanda ve 38 kilometrelik yol güzergahında yapıldığını duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA