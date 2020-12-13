Bakanlık, 23 Kasım'dan beri bölgede yapılan mayın temizleme işlemlerinde Ermeniler tarafından kurulan 4 bin 811 adet patlamamış mayının imha edildiği ve bu mayınların 375'inin binalara konulduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı, mayınların arama ve imhasının toplam 156 bin hektar alanda ve 38 kilometrelik yol güzergahında yapıldığını duyurdu.



