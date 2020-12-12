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ABD FDA, acil kullanım için Pfizer COVID-19 aşısını onayladı

Son dakika haberine göre; Gıda ve (), acil kullanım için Pfizer-Biontech ortak yapımı COVID-19 aşısını onayladı. ABD başkanı , ilk aşının 24 saatten daha az bir sürede yapılacağını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2020
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ABD FDA, acil kullanım için Pfizer COVID-19 aşısını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan COVID-19 aşısının kullanımına izin verdiğini açıkladı.

FDA, aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Sağlık çalışanlarının ve bakımevlerinde kalan yaşlıların öncelikli olması bekleniyor. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta ülkede, Covid-19 ölümleri günlük 3 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Biontech tarafından geliştirilen ve %95 etkili olduğu açıklanan aşının hastalığı önleyeceği öngörülüyor.

Pfizer-BioNTech aşısı ilk olarak İngiltere'de onaylandı ve bu ayın başlarında Birleşik Krallık'ta ikamet edenler aşı olmaya başladı.

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