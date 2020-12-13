ABD'li bilim insanları geliştirdi! Molnupiravir adlı ilaç koronavirüsü 24 saatte etkisiz hale getirdi

MOLNUPİRAVİR NEDİR? KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

Molnupiravir, ağızdan aktif olan ve influenza tedavisi için geliştirilmiş deneysel bir antiviral ilaçtır. Sentetik nükleosit türevi N4-hidroksisitidinin bir ön ilacıdır ve viral RNA replikasyonu sırasında kopyalama hatalarının eklenmesi yoluyla antiviral etkisini gösterir. Koronavirüs salgınının seyrinin yavaşlatılmasına karşı denenen ilaçlardan biri olan molnupiravirin, daha önce influenza hastalıklarında kullanılan bir ilacın koronavirüsü 24 saatte öldürdüğü ortaya çıktı. Georgia Üniversitesi'nde hayvanlara yapılan deneylerde ilacı alan dağ gelinciklerinin 24 saat sonra korona virüsü diğer hayvanlara bulaştırmadıkları gözlemlendi.