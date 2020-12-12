Son dakika: Ermenistan'dan Azerbaycan'da terör saldırısı! İlham Aliyev'den ilk açıklama



"BU SEFER ONLARI TAMAMEN YOK EDERİZ"

Ermenistan'ı herhangi bir askeri harekat başlatmama konusunda uyaran Aliyev, "Herhangi bir askeri harekat planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok ederiz. Bu kimsenin sırrı olmamalı. Ama umarım bu olmaz. Kısacası barışı koruma görevi geçerlidir. Bildiğiniz gibi, barışı koruma operasyonları müzakere edilen anlaşmanın bir parçası olan Madrid İlkeleri. Ama bunu asla ciddi olarak tartışmadık" ifadelerini kullandı.



RUS BARIŞ GÜCÜ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi" denildi.