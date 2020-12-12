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İranlı ‘Zombi Gelin’ Sahar Tabar'a 10 yıl hapis!

Zombi Angeline Jolie ya da olarak tanınan ’ın (19), ‘kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla ünlü olan Tabar’ın serbest bırakılması için gazeteci , imza kampanya başlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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İranlı ‘Zombi Gelin’ Sahar Tabar'a 10 yıl hapis!

Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla kendisini zombiye ve 'ye benzeten 'ın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tahran'da yaşayan ve Instagram'da 480 binden fazla takipçisi bulunan Tabar, 5 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı.

İranlı gazeteci , Tabar'ın 10 yıl hapis cezası aldığını sosyal medya hesabından duyurarak serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.

İran medyası, Tabar'ın küfür, şiddeti teşvik etme, uygun olmayan yollarla gelir elde etme ve gençleri yolsuzluğa teşvik etme suçlarından yargılandığını duyurdu.

Daha önce estetik ameliyatla yüzünü değiştirdiği iddia edilen Tabar, estetik ameliyat geçirmediğini, fotoğraflarını düzenlediğini ve makyaj yaparak görünüşünü elde ettiğini açıklamıştı.

2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum...

...Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil...

2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" demişti.

Sahar Tabar'ın fotoğrafları

Sahar Tabar'ın fotoğrafları

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