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Son dakika: Donald Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e görev! Resmen atadı!

Başkanı Türk kalp cerrahı Dr. 'ü, , Fitness ve üyeliğine atacağını bildirdi. Yayınlanan 29 kişilik listede Mehmet Öz de yer aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: Donald Trump'tan Türk doktor Mehmet Öz'e görev! Resmen atadı!

Başkanı , dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. 'ü, , Fitness ve üyeliğine atayacağını duyurdu.

'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.

Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor.

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