11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı

Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı

Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı saldırı meydana geldiği açıklandı. İntihar saldırısında şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı

Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA