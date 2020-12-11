Son dakika: Rusya'da bombalı saldırı
Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı saldırı meydana geldiği açıklandı. İntihar saldırısında şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.
Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya bölgesinde bombalı bir saldırı düzenlendi.
Bombalı saldırının bir intihar saldırısı olduğu ve şu ana kadar 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.
Rusya'daki haber ajanslarına göre saldırıyı düzenleyen kişi ise bombalı eylemde hayatı kaybetti.