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Rusya ile ABD arasında havada gerilim! MİG-31 tipi savaş uçağı...

’ye ait keşif uçağı açıklarında Rus savaş uçağı tarafından önlendi. 'dan yapılan açıklamada, Rus radar sistemleri tarafından tespit edilen uçağa karşı Rusya’nın Pasifik Filosuna bağlı tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve bir süre sonra Rus uçağı tarafından ABD’ye ait keşif uçağının tespit edildiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Rusya ile ABD arasında havada gerilim! MİG-31 tipi savaş uçağı...

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135 tipi keşif uçağının Kuzey Büyük Okyanus'unda yer alan Bering Denizi açıklarında Rus sınırlarına yaklaştığını duyurdu.

Açıklamada, Rus radar sistemleri tarafından tespit edilen uçağa karşı Rusya'nın Pasifik Filosuna bağlı MİG-31 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı ve bir süre sonra Rus uçağı tarafından ABD'ye ait keşif uçağının tespit edildiği belirtildi.

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Bakanlık, Rus savaş uçağının Rusya sınırlarına yaklaşan ABD keşif uçağına eşlik ettiği ve uçağın Rus sınırlarından uzaklaştırıldığı aktarıldı.

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Savunma Bakanlığı, ayrıca Rus uçağının Pasifik'in tarafsız sularında uçuş gerçekleştirdiğini ve tüm uçuşların, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmeden, Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği vurguladı.

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