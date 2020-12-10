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ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki tipi nükleer bombardıman uçağının ikinci kez üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, uçuşun, ABD'nin bölgesel askeri ortaklarına bağlılığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, uçuşla ilgili ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, "Dünyanın öbür ucundan stratejik bombardıman uçaklarını molasız bir şekilde uçurmak ve onları birçok bölgesel ortakla kısa sürede entegre etmek bölgesel istikrar ve güvenliğe olan ortak bağlılığımızın ve yakın çalışma ilişkilerimizin bir göstergesidir." dedi.

McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın saldırganlığını da caydırdığını belirterek, "Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar." ifadelerini kullandı.

ABD, geçen haftalarda da Orta Doğu üzerinden benzer bir uçuş icra etmişti.

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