İngiltere ve Rusya güçlerini birleştiriyor! Covid-19 aşısı ortaklığı...
İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca ve Oxford’un birlikte geliştirdiği korona virüs aşısı için Rus aşı geliştiricisi Gamaleya Araştırma Enstitüsü ile işbirliği yapılacağı duyuruldu. Ayrıca Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının 3. faz klinik deneylerinin başladığı açıklandı.
Dünya genelinde küresel bir krize dönüşen Covid-19 salgınına karşı aşı üretimine ilişkin çalışmalar, pek çok ülkede devam ediyor.
İngiltere merkezli AstraZeneca ilaç şirketi tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AZD1222 aşısı ile Rusya'nın Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının kombinasyonları daha güçlü bir bağışıklık tepkisi için deneneceği aktarıldı.
Açıklamada, "Farklı Covid-19 aşılarının kombinasyonları, daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ve daha geniş koruma oluşturmada önemli bir adım olabilir" denildi.
AstraZeneca, bu yaklaşımın koruma ve erişilebilirlik konusunda aşı kombinasyonlarının potansiyelini keşfetmek için önemli olduğunu ifade ederken, söz konusu aşı kombinasyonunun, yetişkin gönüllüler üzerinde test edileceğini bildirdi.
AZD1222 ve Sputnik V aşıları içerdikleri genetik materyal açısından benzerlik gösteriyor.
Aşıların her ikisi de SARS-CoV-2 virüslerinin genetik materyalini içeren ancak kopyalanamayan adenoviral vektör aşılar olarak biliniyor.
RUSYA'DA 100 BİN ASKERE KORONA VİRÜS AŞISI YAPILACAK
Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 20 gün boyunca 100 bin Rus askerine daha korona virüs aşısı uygulanacağını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rus ordusunda toplu aşılama sürecinin başladığını bildirerek, 2 bin 500'den fazla askere, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının yapıldığını duyurmuştu.
Ülkede Sputnik V aşısının halka uygulanmasına da dün itibariyle başlamış, toplu aşı uygulaması kapsamında 150 binden fazla sivile aşı yapılmıştı.
RUSYA'DA ÜRETİLEN İKİNCİ KOVİD-19 AŞI ADAYININ 3. FAZ KLİNİK DENEYLERİ BAŞLADI
Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki aşı üretici firma temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Kovid-19'a karşı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayı ile başlayan toplu aşılamaya ve Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplu aşılamanın Rusya'nın bölgelerinde hafta sonu başlayacağına dikkati çeken Mişustin, "Takvime göre hareket ediyoruz. İlk aşı partileri bölgelere gönderildi ve yavaş yavaş aşının planlı üretimine geçiyoruz." dedi.
Mişustin, "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının tescil sonrası 3. faz klinik deneylerinin başladığını belirterek, "Bu aşamanın sonuçları ocak ayında açıklanacak ve aşı daha geniş çapta kullanılmaya başlayacak." diye konuştu.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da "EpiVakKorona"ın 3. faz klinik deneyleri kapsamında ülkenin 5 bölgesindeki 8 hastanesinde 3 binden fazla kişinin aşılandığını ifade etti.
KOVİD-19 GÜNLÜK ÖLÜ SAYISI 613 İLE EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 585 artarak 2 milyon 597 bin 711'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 26 bin 171 artışla 2 milyon 59 bin 840'e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 613 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölüm sayısı 45 bin 893'e yükseldi.
Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 215 artarak 679 bin 163'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 77 artışla 9 bin 722'ye çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama geçen hafta başlamıştı.