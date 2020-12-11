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Trump giderayak o adımı attı: İnsanlık tarihi için bir ilk olacak

Başkanı Trump, Ay'da kalıcı olarak bulunmak istediklerini belirtirken "Artemis programımız kapsamında, ABD, Ay'a bu sefer kalıcı olarak dönmek ve ABD'nin bir sonraki macerası olan 'a büyük zıplayış için hazırlık yapmak üzere ve uluslararası ortaklarla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Trump giderayak o adımı attı: İnsanlık tarihi için bir ilk olacak

Başkanı , ulusal politikası kapsamında, ve uluslararası ortaklarla 'a gidiş hazırlıkları için Artemis programı kapsamında kalıcı olarak Ay'a dönüş planı yaptığını açıkladı.

, ABD Ulusal Uzay Politika Belgesi'ni yayımladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trump, ülkesinin uzaydaki menfaatlerini ileri taşımak üzere yönetimine ABD'nin "rakipsiz öncü potansiyeli nin" önünü açma talimatı verdiğine dikkati çekti.

AY'A KALICI OLARAK DÖNMEK İSTİYORUZ

ABD'nin uzaya astronot gönderme kabiliyetini modernize ettiğini belirten Trump, "Artemis programımız kapsamında, ABD, Ay'a bu sefer kalmak üzere dönmek ve ABD'nin bir sonraki macerası olan Mars'a büyük zıplayış için hazırlık yapmak üzere özel sektör ve uluslararası arası ortaklarla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL SALDIRILARA KARŞI KOYMANIN YOLLARI

Trump, ulusal uzay politikasının ABD Ulusal Güvenlik Belgesi'ne de uyum sağlayacak şekilde uzaydaki menfaatlerine yönelik muhtemel saldırılara karşı koymanın yollarını da çizdiğini belirtti.

ABD lideri, "Bu politika kapsamında, ABD uzaydaki menfaatlerimizi ileri taşıyacak ve insanoğlunun Ay, Mars ve ötelerinde kalıcı olarak kalacağı bu yeni döneme liderlik edecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD geçen yıl Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kurmuştu. Söz konusu komutanlığın başta ve 'nın uzaydaki girişimlerine karşı kurulduğu ifade edilmişti. Çin de geçen hafta Ay'ın karanlık yüzüne Chang'e 4 adlı robotik mekiğini parça toplamak üzere gönderdiğini duyurmuştu.

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