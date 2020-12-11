Trump giderayak o adımı attı: İnsanlık tarihi için bir ilk olacak

AY'A KALICI OLARAK DÖNMEK İSTİYORUZ

ABD'nin uzaya astronot gönderme kabiliyetini modernize ettiğini belirten Trump, "Artemis programımız kapsamında, ABD, Ay'a bu sefer kalmak üzere dönmek ve ABD'nin bir sonraki macerası olan Mars'a büyük zıplayış için hazırlık yapmak üzere özel sektör ve uluslararası arası ortaklarla çalışıyor." ifadelerini kullandı.