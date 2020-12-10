Kovid-19 aşısını bulan BioNTech ve Pfizer’a siber saldırı şoku

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, EMA tarafından ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.