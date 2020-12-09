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Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin oldu

Başkanı seçilen , Savunma Bakanlığı için eski (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral ’i aday gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin oldu

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, kabinesini açıklamaya devam ediyor.

Biden, Savunma Bakanı adayının eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin olduğunu açıkladı.

Wilmington'da açıklama yapan Biden, "Bu iş için en doğru kişi o. Düşmanlarımız tarafından korkulan müttefiklerimiz tarafından tanınan ve saygı duyulan biri" dedi.

67 yaşındaki Austin, atanması halinde ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı olacak.

ABD'deki yasa kapsamında bir asker emekli olduktan 7 yıl sonra Savunma Bakanlığına atanabilir. Kongre'nin 2016 yılında emekli olan Austin için muafiyet vermesi gerekiyor.

Kongre, 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Jim Mattis için muafiyet vermişti.

Son dakika... Joe Bidenın Pentagonun başına Lloyd Austini getirdiği iddia edildiJOE BİDEN'IN PENTAGON'UN BAŞINA LLOYD AUSTİN'İ GETİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

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