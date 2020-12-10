Son dakika: İtalya ve İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Son dakika haberi... İtalya ve İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı. İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 887 ölüm gerçekleşti. İngiltere’de is son 24 saatte 20 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.
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İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN 516 ÖLÜM
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 999 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 887 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 147'ye, toplam can kaybı ise 62 bin 626'ya ulaştı.
Ülkede toplamda 1 milyon 27 bin 994 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 696 bin 527 de aktif vaka olduğu bildirildi.
İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN 516 ÖLÜM
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 964 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.