10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İtalya ve İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Son dakika: İtalya ve İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

haberi... ve 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı. İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 887 ölüm gerçekleşti. İngiltere’de is son 24 saatte 20 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Son dakika: İtalya ve İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

'da son 24 saatte 16 bin 999 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 887 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 147'ye, toplam can kaybı ise 62 bin 626'ya ulaştı.

Ülkede toplamda 1 milyon 27 bin 994 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 696 bin 527 de aktif vaka olduğu bildirildi.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN 516 ÖLÜM

'de son 24 saatte 20 bin 964 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 516 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 783, toplam can kaybı ise 63 bin 82 olarak duyuruldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA