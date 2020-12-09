Son dakika | ABD koronavirüs son durum| ABD virüs karşısında çaresiz! Otoparklar hastaneye dönüştü

Başkan Donald Trump, fotoğrafın sahte olduğunu iddia etti.



Trump destekçisi bir hesap, "Hiç hasta yok, katlanmış yataklar, hiç kullanılmayan sarılmış ekipmanlar! Bu dolandırıcılığa milyonlar harcadılar" dedi, ABD Başkanı ise RT etti.



Ancak hastanede görevli hemşire Danielle Paradise Trump'a tepki göstererek "Bu 'sahte' Nevada hastanesinin otoparkı% 100 gerçek; bunu biliyorum çünkü burası benim hastanem. Şu anda aşırı derecede hasta Covid hastaları ile boğuşuyoruz. Her gün kapasitemizin çok üzerinde çalışıyoruz. Birden fazla Covid ünitemiz var; bunlardan biri otoparkımız" dedi.