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ABD'de ölenlerin sayısı tırmanıyor: O eyaletteki rakamlar korkutuyor

'de salgını can kalmaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan can kaybı son 24 saatte 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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ABD'de ölenlerin sayısı tırmanıyor: O eyaletteki rakamlar korkutuyor

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 217 bin 426 artışla 15 milyon 595 bin 240'a ulaştı.

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Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 631 artarak 293 bin 511'e çıktı. İyileşenlerin sayısı, 8 milyon 88 bini geçerken toplam test sayısı 211 milyon 198 bini aştı.

O EYALET YİNE BİRİNCİ SIRADA

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 422 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 381 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 73 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

ÖLÜMLERDE NEW YORK BİRİNCİ

ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 188 ile ilk sırada yer alırken 761 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor. Kovid-19 vaka ve sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 742 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 675 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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