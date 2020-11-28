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Son dakika... Joe Biden'ın Pentagon'un başına Lloyd Austin'i getirdiği iddia edildi

Son dakika haberi...'ın ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimleri kazanmasının ardından kabinesini de oluşturmaya başladı. Biden'ın olarak kimi atacağı ise merak konusu olmuştu. ABD Başkanı Biden'ın Savunma Bakanı olarak 'i atayacağı iddia edildi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Clyburn, Biden'ı kabinesinde siyahi kişilere yer vermediği için eleştirmişti.Austin'in ataması gerçekleşirse ABD tarihindeki ilk siyahi Savunma Bakanı olacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Son dakika... Joe Biden'ın Pentagon'un başına Lloyd Austin'i getirdiği iddia edildi

'ın ABD'de seçimleri kazanmasının ardından bakanlıklara atacağı isimlerde yavaş yavaş bellli olmaya başladı. Bu atamalardan en merak edileni Biden'ın olarak kimi atacağıydı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden'ın Savunma Bakanı olarak 'i atayacağı iddia edildi.

SİYAHİLERE YER VERMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Clyburn, Joe Biden'ı siyahi kişileri kabinesine almadığı için eleştirmiştir ve kendisini bu konuda uyarmıştı.

ABD TARİHİNDE BİR İLK OLACAK

Lloyd Austin'in Savunma Bakanlığına ataması gerçekleşirse ABD tarihindeki ilk siyahi Savunma Bakanı olacak. ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Austin, 2016'da Ordu'dan emekli oldu.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ABD'NİN YENİ BAŞKANI JOE BİDEN

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