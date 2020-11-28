Son dakika... Joe Biden'ın Pentagon'un başına Lloyd Austin'i getirdiği iddia edildi

Joe Biden'ın ABD'de seçimleri kazanmasının ardından bakanlıklara atacağı isimlerde yavaş yavaş bellli olmaya başladı. Bu atamalardan en merak edileni Biden'ın Savunma Bakanı olarak kimi atacağıydı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden'ın Savunma Bakanı olarak Lloyd Austin'i atayacağı iddia edildi.

SİYAHİLERE YER VERMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Clyburn, Joe Biden'ı siyahi kişileri kabinesine almadığı için eleştirmiştir ve kendisini bu konuda uyarmıştı.