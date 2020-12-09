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Çaresizlikten mecburen bu yola başvurdular: Vaka sayısı geçen aya göre yüzde 260 arttı

'nin eyaletine bağlı Reno şehrinde vaka sayıları zirve yapınca yetkililer çareyi olarak kullanılan bir binayı hastaneye çevirdiler.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Çaresizlikten mecburen bu yola başvurdular: Vaka sayısı geçen aya göre yüzde 260 arttı

'nin "CBS News" kanalının aktardığına göre, son üç hafta içinde, uzun süreli bakıma ihtiyaç duymayanlar için oluşturulan hastanede 265 hasta tedavi edildi.

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HAYAL EDEMEYECEKLERİ ŞEYLER GÖRÜYORLAR

Hastane yetkilisi Tony Slonim "Salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları hayal edemeyecekleri şeyler görüyorlar" dedi. Babasını ile olan mücadelesinde hayatını kaybettiğini söyleyen Slonim, "Salgınla mücadelenin bireysel çaba gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.

GEÇEN AY YÜZDE 260 ARTTI
Eyalet verilerine göre, salgın 'da Mart ayından bu yana 2 bin 300'den fazla can aldı. Resmi rakamlara göre koronavirüs sebebiyle hastaneye yatış sayısı da geçen ay yüzde 260'tan fazla arttı.

OTOPARK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Otopark hastanenin müdürü Janet Baum, yerel medyaya yaptığı açıklamada "En çılgın kabuslarımda bile bu kadar insanı öldürecek bir şey göreceğimizi düşünmemiştim" şeklinde duygularını ifade etti.

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