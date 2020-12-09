Çaresizlikten mecburen bu yola başvurdular: Vaka sayısı geçen aya göre yüzde 260 arttı
ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Reno şehrinde vaka sayıları zirve yapınca yetkililer çareyi otopark olarak kullanılan bir binayı hastaneye çevirdiler.
HAYAL EDEMEYECEKLERİ ŞEYLER GÖRÜYORLAR
Hastane yetkilisi Tony Slonim "Salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları hayal edemeyecekleri şeyler görüyorlar" dedi. Babasını koronavirüs ile olan mücadelesinde hayatını kaybettiğini söyleyen Slonim, "Salgınla mücadelenin bireysel çaba gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.
GEÇEN AY YÜZDE 260 ARTTI
Eyalet verilerine göre, salgın Nevada'da Mart ayından bu yana 2 bin 300'den fazla can aldı. Resmi rakamlara göre koronavirüs sebebiyle hastaneye yatış sayısı da geçen ay yüzde 260'tan fazla arttı.
OTOPARK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
Otopark hastanenin müdürü Janet Baum, yerel medyaya yaptığı açıklamada "En çılgın kabuslarımda bile bu kadar insanı öldürecek bir şey göreceğimizi düşünmemiştim" şeklinde duygularını ifade etti.