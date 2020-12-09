Çaresizlikten mecburen bu yola başvurdular: Vaka sayısı geçen aya göre yüzde 260 arttı

OTOPARK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA



Otopark hastanenin müdürü Janet Baum, yerel medyaya yaptığı açıklamada "En çılgın kabuslarımda bile bu kadar insanı öldürecek bir şey göreceğimizi düşünmemiştim" şeklinde duygularını ifade etti.

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