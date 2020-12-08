Son dakika: Koronavirüs aşısı sonrası hayatını kaybetti! ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu!
ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı, obezite sınır çizgisinde ve damar sertleşmesi olan bir kişi üç gün sonra hayatını kaybetti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı, obezite sınır çizgisinde ve damar sertleşmesi olan bir kişi üç gün sonra hayatını kaybetti.
Yapılan açıklamada ölen kişinin neden hayatını kaybettiği açıklanmadı.
YOLA ÇIKTI
ABD'li ilaç firması Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahip olduğu BioNTech'in Covid-19'a karşı ürettiği aşının İngiltere'ye sevkiyatı başladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında 1 milyon 600 bin vaka ve yaklaşık 60 bin ölümün yaşandığı İngiltere'de hükümet, Pfizer ve BioNTech'in ortak üretimi olan aşının sevkiyatına başladı. İngiliz düzenleyicilerin koronavirüs aşısına yeşil ışık yakmasının ardından tırlar, Belçika'nın Puurs şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte ayrıldı.
"TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK TOPLU AŞILAMA"
Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu 10 Numara'da konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birleşik Krallık tarihindeki en büyük toplu aşılama programı başlamak üzere." dedi. Başbakan Johnson, hayatın baharda normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. Uluslararası ajanslar sevkiyattan fotoğraflar paylaştı. İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermiş ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olmasını beklendiği ifade edilmişti.
NASIL DAĞITILACAK?
Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği corona virüs aşısının İngiltere'de onay almasının ardından bir basın toplantısı düzenlendi.
Biontech CFO'su Sean Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında aşılarının 2 ila 8 derece arasında 6 saate kadar taşınabildiğini açıkladı.
Bununla birlikte Marett, soğutma sağlayan depolarda 5 gün saklanabileceğini, ancak donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda aşının beş günün ardından bozulacağını aktardı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdi.
Tüm dünya ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'dan gelecek habere kilitlenmişti. FDA, 10 Kasım'da yapılacak toplantı öncesinde corona virüs aşısının acil kullanımı için önünde engel olmadığını açıkladı.
YÜKSEK DERECEDE ETKİLİ
Pfizer aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. FDA'nın yaptığı ilk klinik denemelerde aşının farklı demografik gruplar üzerinde de yüksek derecede etkili olduğuna dair sonuçlar elde edildi.
GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK KRİTİK TOPLANTIDA OLACAK
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanılmasına yönelik olumlu bir rapor hazırladı. ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. Perşembe günü FDA'in aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı karar görüşülecek.
Daha sonra aşılar dağıtılacak. ABD'nin kendi ürettiği Moderna aşısının toplantısı ise önümüzdeki hafta yapılacak. Haziran ayına kadar 300 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Aşı ücretsiz olacak.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının İngiltere'de kullanımına izin verilmiş, bu yolla İngiltere, koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu. Aşılama ise bugün başlamıştı.