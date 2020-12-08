Son dakika: Koronavirüs aşısı sonrası hayatını kaybetti! ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu!

NASIL DAĞITILACAK?

Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği corona virüs aşısının İngiltere'de onay almasının ardından bir basın toplantısı düzenlendi.

Biontech CFO'su Sean Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında aşılarının 2 ila 8 derece arasında 6 saate kadar taşınabildiğini açıkladı.



Bununla birlikte Marett, soğutma sağlayan depolarda 5 gün saklanabileceğini, ancak donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda aşının beş günün ardından bozulacağını aktardı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdi.

Tüm dünya ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)'dan gelecek habere kilitlenmişti. FDA, 10 Kasım'da yapılacak toplantı öncesinde corona virüs aşısının acil kullanımı için önünde engel olmadığını açıkladı.