Son dakika: Fransa'nın Savoie bölgesinde helikopter düştü! İçinde 6 kişi var...
Son dakika haberi... Fransa'nın Savoie bölgesinde mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu bir helikopter düştü. Enkaza ulaşılmaya çalışılıyor.
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SON DAKİKA HABERİ | Fransa'nın Savoie bölgesindeki Bonvillard kentinde bir helikopter düştü.
Fransız Havacılık Birimine ait olduğu öğrenilen helikopterde 2'si kurtarma ekibi mensubu toplam 6 kişinin bulunduğu belirtildi.
Düşme sebebi bilinmeyen helikopterden kendini atan pilotun yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan, yaklaşık 40 kişilik bir ekibin helikopteri bulmak için sevk edildiği öğrenildi.