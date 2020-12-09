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Son dakika: Fransa'nın Savoie bölgesinde helikopter düştü! İçinde 6 kişi var...

Son dakika haberi... 'nın bölgesinde mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu bir düştü. Enkaza ulaşılmaya çalışılıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Son dakika: Fransa'nın Savoie bölgesinde helikopter düştü! İçinde 6 kişi var...

SON DAKİKA HABERİ | Fransa'nın Savoie bölgesindeki Bonvillard kentinde bir helikopter düştü.

Fransız Havacılık Birimine ait olduğu öğrenilen helikopterde 2'si kurtarma ekibi mensubu toplam 6 kişinin bulunduğu belirtildi.

Düşme sebebi bilinmeyen helikopterden kendini atan pilotun yetkililere haber vermesiyle arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, yaklaşık 40 kişilik bir ekibin helikopteri bulmak için sevk edildiği öğrenildi.

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