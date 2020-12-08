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Son dakika: Irak'ta kaos! Gösterilerde 1 Peşmerge öldü

Son dakika haberi... 'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1 öldü.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Irak'ta kaos! Gösterilerde 1 Peşmerge öldü

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Pencivin Sorumlusu Besam Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Süleymaniye'nin Pencivin ilçesindeki KDP binasına göstericiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda 2 Peşmergenin de yaralandığı bilgisini veren Ali, Diyala'nın Hanekin ilçesi sınırlarında yer alan bir KDP binasının daha yakıldığını kaydetti.

SALDIRGANLARIN PKK'LI TERÖRİSTLER OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Pencivin'deki KDP yetkililerinden Bekir Abdullah ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların PKK'lı teröristler olduğunu söyledi.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı da 17'ye yükseldi.

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