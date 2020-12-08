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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İtalya’da korona virüs kabusu: 24 saatlik rakam açıklandı | 8 Aralık 2020 İtalya Covid-19 vaka ve ölüm...

Son dakika: İtalya’da korona virüs kabusu: 24 saatlik rakam açıklandı | 8 Aralık 2020 İtalya Covid-19 vaka ve ölüm...

haberi... ’da son 24 saatte 14 bin 842 kişide daha (Covid-19) tespit edildiği ve 634 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394’e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: İtalya’da korona virüs kabusu: 24 saatlik rakam açıklandı | 8 Aralık 2020 İtalya Covid-19 vaka ve ölüm...

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 842 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 634 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394'e, toplam can kaybı ise 61 bin 240'a ulaştı.

Ülkede toplamda 958 bin 629 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 737 bin 525 de aktif vaka olduğu bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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