Son dakika: Dışişleri Bakanlığından açıklama: Türk şirketinin işlettiği geminin Hafter ordusu tarafından alıkonulmasının sonucu ağır olacak
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk firmasının işletiminde olan geminin darbeci Hafter tarafından durdurulup para cezası kesilmesi ve geminin alıkonulmasına sert tepki gösterildi. Yapılan açıklamada "Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Hafter'in Türk firmaya ait gemiyi alıkoymasına ilişkin sert bir açıklama yapıldı.
MÜRETTEBATI İLE ALIKOYDULAR
Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin Libya'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir.
KUVVETLE KINIYORUZ
Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.
Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir.
AĞIR SONUÇLARI OLACAK
Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.