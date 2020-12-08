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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanlığından açıklama: Türk şirketinin işlettiği geminin Hafter ordusu tarafından alıkonulmasının sonucu ağır olacak

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından açıklama: Türk şirketinin işlettiği geminin Hafter ordusu tarafından alıkonulmasının sonucu ağır olacak

Son dakika haberi... tarafından yapılan açıklamada Türk firmasının işletiminde olan geminin darbeci tarafından durdurulup para cezası kesilmesi ve geminin alıkonulmasına sert tepki gösterildi. Yapılan açıklamada "'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından açıklama: Türk şirketinin işlettiği geminin Hafter ordusu tarafından alıkonulmasının sonucu ağır olacak

tarafından 'in Türk firmaya ait gemiyi alıkoymasına ilişkin sert bir açıklama yapıldı.

MÜRETTEBATI İLE ALIKOYDULAR

Bir Türk şirketinin işletmeciliğini yaptığı, Türk mürettebatı da bulunan Jamaika bayraklı Mabrooka adlı geminin 'nın Marsa Susa kenti açıklarında darbeci Hafter'e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından durdurulduğu, gemiye para cezası uygulandığı ve geminin mürettebatıyla birlikte alıkonduğu öğrenilmiştir.

KUVVETLE KINIYORUZ

Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir.

AĞIR SONUÇLARI OLACAK

Libya'da Türk çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağını ve bu unsurları meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

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