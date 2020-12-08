Donald Trump: Üçüncü dünya ülkesi gibiyiz

Donald Trump, Oval Ofis'te, ABD'li Güreşçi Dan Gable'a "Özgürlük Madalyası" verdiği törende, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan "seçimleri kendisinin kazandığına" yönelik iddiasını sürdüren Trump, "Bunu herkes biliyor." dedi.

Trump, seçim sonuçlarının nihai kararını verecek Seçiciler Kurulunun gelecek hafta oylarını kullanacağının anımsatılması üzerine "Bu seçimler hileliydi. Birçok eyalete baktığınızda seçimlerin tamamen hileli olduğunu göreceksiniz. Bu durum, ülkemiz için bir utanç, sanki üçüncü dünya ülkesi gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"GIULIANI'NİN DURUMU GAYET İYİ"

Kovid-19'a yakalanan Avukatı Rudy Giuliani'nin sağlık durumunun sorulması üzerine Trump, bu sabah Giuliani ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Trump, "Giuliani, New York tarihindeki en iyi belediye başkanıydı. Şu an durumu gayet iyi." ifadesini kullandı.

270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde, Biden 306 delegeye ulaşırken, mevcut başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı.