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Fransız mahkemesinden Rus bilgisayar uzmanı Alexander Vinnik'e 5 yıl hapis

Paris , Rus bilgisayar uzmanı ’in ‘ aklama’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı kararını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2020
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Fransız mahkemesinden Rus bilgisayar uzmanı Alexander Vinnik'e 5 yıl hapis

Alexander Vinnik, ABD'nin talebi üzerine 25 Temmuz 2017'de Yunanistan'da tatildeyken gözaltına alındı ve Bitcoin -e kripto para borsası aracılığıyla 4 milyar dolardan 9 milyar dolara kadar para aklamakla suçlandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Ceza İnfaz Mahkemesi'nde duruşması yapılan Vinnik, 'kara para aklama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin yargıcı, "Alexander Vinnik ağırlaştırılmış kara para aklamaktan suçlu bulundu ve 5 yıl hapse mahkum edildi" ifadelerini kullandı. Mahkeme, "Bir suç örgütünün parçası olarak kara para aklamaktan" dolayı Vinnik'in mağdurlara tazminat da dahil olmak üzere toplam 100 bin eurodan fazla para cezasına çarptırdı.

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