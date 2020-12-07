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Son dakika: Fransa son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Son dakika haberleri... ’da son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: Fransa son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 170 bin 285 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 55 bin 521 olduğu aktarıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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