Son dakika: Fransa son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 3 bin 411 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 295 bin 908'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 170 bin 285 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 55 bin 521 olduğu aktarıldı.

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