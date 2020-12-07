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Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de işgalinden kurtarılan Terter iline bağlı köyü havadan görüntülendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Ermenistan işgalinden 3 Ekim'de kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Baraj ve hidroelektrik santrali bulunan köyde, Ermenistan ordusunun işgali sırasında hasar alan evler görülüyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Ağdere'ye giden ana yol üzerinde bulunan Sugovuşan köyü hem stratejik açıdan hem de turizm ve enerji açısından önemli bir noktada bulunuyor.

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Sugovuşan köyünde Karabağ bölgesine elektrik sağlayan 3 elektrik santrali bulunuyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

Ayrıca bu bölgede Ermenilerin işlettiği balık havyarı üretim tesisi de bulunuyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

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Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

HABERİN VİDEOSUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

HABERİN VİDEOSUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

HABERİN VİDEOSUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ermenistan işgalinden kurtarılan Sugovuşan köyü havadan görüntülendi

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