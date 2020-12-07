Son dakika: PKK’nın yeni finans kaynağı! O iş nedeniyle milyonlarca dolar kazandılar!

EYLEM VE PARA İÇİN AİLELER TUTULUYOR

PKK'nın, kendilerine verilen terör talimatını yerine getirmeleri ve ek tahliye ücreti ödemek için serbest bıraktıkları DEAŞ teröristlerinin ailelerini ise kamplarda tutmaya devam ettiği belirtildi. DEAŞ'lıların terör eylemini gerçekleştirip, ayrıca ek bir para ödedikten sonra ailelerini kamplardan çıkarabildikleri bildirildi.