08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: PKK’nın yeni finans kaynağı! O iş nedeniyle milyonlarca dolar kazandılar!

Son dakika: PKK’nın yeni finans kaynağı! O iş nedeniyle milyonlarca dolar kazandılar!

Son dakika haberi... Terör örgütü / ’de bir diğer terör örgütü ’ın kamplarda tutulan mensuplarını karşılığı serbest bırakıyor. DEAŞ'lı teröristlerden serbest bırakılanların sayısı 6 bini bulurken alınan "tahliye parası" nedeniyle PKK'nın milyonlarca dolar kazandığı da belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
Son dakika: PKK’nın yeni finans kaynağı! O iş nedeniyle milyonlarca dolar kazandılar!

'de sahada etkin olan güvenlik birimleri, 'nın son olarak geçen ay El Hol Kampı'nda tutulan 'lılardan 515'ini serbest bırakarak Deyrizor bölgesine gönderildiğini tespit etti.

6 BİNİ AŞTI!

PKK'nın Fırat'ın doğusunda şimdiye kadar kontrolsüz olarak serbest bıraktığı DEAŞ'lı terörist sayısının 6 bini bulduğu bildirilirken, serbest bırakmak için alınan "tahliye parası"nın da milyonlarca dolara ulaştığı ifade edildi.

EĞİTİME ALINIYORLAR

Güvenlik kaynakları, PKK'nın tahliye karşısında almanın yanısıra DEAŞ'lı teröristlere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de terörden arındırdığı bölgelerde eylem yapmak ve terörü tırmandırmak şartı getirdiğini, bu kapsamda çok sayıda DEAŞ'lının PKK kamplarında eğitime alındığını bildirdi.

EYLEM VE PARA İÇİN AİLELER TUTULUYOR

PKK'nın, kendilerine verilen terör talimatını yerine getirmeleri ve ek tahliye ücreti ödemek için serbest bıraktıkları DEAŞ teröristlerinin ailelerini ise kamplarda tutmaya devam ettiği belirtildi. DEAŞ'lıların terör eylemini gerçekleştirip, ayrıca ek bir para ödedikten sonra ailelerini kamplardan çıkarabildikleri bildirildi.

SDG KOORDİNE EDİYOR

Bölgedeki güvenlik kaynakları, Suriyeli DEAŞ'lıların kamplardan çıkarılma sürecinin PKK/'nin Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) koordinesinde yürütüldüğünü, bölge halkının yoğun tepkisiyle karşı karşıya kalan terör örgütünün Arap aşiretlere yaranmak için tahliye yöntemini devreye soktuğu bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar kamplardan DEAŞ'lıların çıkarılmasını kimi zaman ABD'nin de gözlediğini ifade etti.

DEAŞ mensuplarını para karşılığında serbest bırakarak finansal kaynak sağlayan PKK'nın, terörden arındırılmış bölgelerin istikrarsızlaştırarak sığınmacıların geri dönüşünü engelleme planı yaptığı da vurgulandı.

Terör örgütü YPG-PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor TERÖR ÖRGÜTÜ YPG-PKK, DEAŞ'LILARI SERBEST BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA