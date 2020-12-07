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Kamyon köprüden uçarak aracın üzerine düştü: 1 ölü

'da kontrolden çıkan kum yüklü bir kamyon, köprüden uçarak seyir halindeki aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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'ın başkenti Riyad'da bir kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Omar bin Abdulaziz köprüsünden uçtu. Kum yüklü kamyon metrelerce yükseklikten seyir halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Riyad'daki Suudi Kızılay resmi sözcüsü Yaser Al-Jalajil, bir kamyonun Omar bin Abdulaziz köprüsünden düştüğü ihbarını almalarının ardından olay bölgesine 3 ekip sevk edildiğini belirtti. Jalajil, kazada yaralanan kişinin olay bölgesinde tedavi edildiğini aktardı.

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