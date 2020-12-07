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İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

'ı derinden yaralayan suikastlerin ardından nükleer anlaşma hakkında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'ye çağrıda bulundu. İran, ABD ve Avrupa'nın taahhütlere uyması durumunda, kendilerinin de nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Hatipzade, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass'ın, İran'ın füze programının da nükleer anlaşmaya dahil edilmesine ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "ABD'nin maksimum baskı politikasıyla elde edemediğini Almanya ve diğer ülkelerde elde edemeyecek. Nükleer anlaşma bir kez müzakere edildi ve artık müzakere olmayacak" dedi. Avrupa'nın İran ile ilişkilerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Hatipzade, "Taahhütlerine uymayan taraflardan biri de Avrupa oldu. Almanya hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi" ifadesini kullandı.

"BÜYÜK KARDEŞ OLARAK HER ZAMAN BU ÜLKELERİN HATALARINI AFFETTİK

Büyük kardeş olarak her zaman bu ülkelerin hatalarını affettik

Hatipzade, ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine uymaları halinde İran'ın da nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın ABD ile İran arasındaki olası müzakerelerde masada olmak istemesine tepki gösteren Hatipzade, "İran bölgenin istihbaratını sağlayan tarihi ve büyük bir ülkedir. Büyük kardeş olarak her zaman bu ülkelerin hatalarını affettik. Bu devletler konumlarını iyi bilmeliler ve ona göre konuşmalılar" dedi.

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