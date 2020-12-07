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İtalya sele teslim oldu: 20 kişi mahsur kaldı

Son dakika haberi... ’nın kuzeyinde hafta sonu yoğun yağışlar sebebiyle baskınları meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı bölgede, itfaiye 20 kişiyi sel sebebiyle mahsur kaldığı evlerinden kurtardı.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020
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İtalya sele teslim oldu: 20 kişi mahsur kaldı

'nın kuzeyinde Modena ve Nonantola kentleri ve çevresi, hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sebebiyle sele teslim oldu.

Modena kenti yakınlarındaki Panaro nehrinin taştığı, kent dışındaki yerleşim yerlerinde evler ve araçların su altında kaldığı belirtildi.

İtfaiye gece boyunca yürüttüğü kurtarma çalışmalarında selde mahsur kalan 20 kişiyi kurtardı.

Selin yol açtığı maddi zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

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