Ayrıca grup, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar ile "sağcı" ya da "ırkçı" olarak nitelediği olaylara karşı, halkı sokaklara da çağırıyor.

Öte yandan grup üyeleri, Nazi Almanyası döneminde ortaya çıkan diğer "anarşist" gruplar gibi genellikle siyah kıyafetler ile ortaya çıkarken, bazılarının da tanınmamak için yüzlerini kapattığı görülüyor.