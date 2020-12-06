Koronavirüs test araçları tükendi! O ülkede hizmet veren tek laboratuvar kapatıldı
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki test araçlarının tükenmesi nedeniyle Merkez Laboratuvarının kullanım dışı kaldığını duyurdu.Ülke genelinde makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.
MATERYAL KALMADI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.
ACİL ÇAĞRI
Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.