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Koronavirüs test araçları tükendi! O ülkede hizmet veren tek laboratuvar kapatıldı

Filistin , 'deki test araçlarının tükenmesi nedeniyle Merkez Laboratuvarının kullanım dışı kaldığını duyurdu.Ülke genelinde makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Koronavirüs test araçları tükendi! O ülkede hizmet veren tek laboratuvar kapatıldı

'deki Filistin , test araçlarının tükenmesi nedeniyle yeni tip (Kovid-19) alanında hizmet veren Merkez Laboratuvarının faaliyetinin durduğunu duyurdu.

MATERYAL KALMADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

ACİL ÇAĞRI

Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.

SON DURUM NE?

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 139 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 121 kişide de virüs tespit edildi.

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