Koronavirüs test araçları tükendi! O ülkede hizmet veren tek laboratuvar kapatıldı

MATERYAL KALMADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtildi.

ACİL ÇAĞRI

Açıklamada, sağlık sektörünün ihtiyaçlarının ve test araç-gereçlerinin karşılanması için ilgili makamlara acil müdahale çağrısı yapıldı.