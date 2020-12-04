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Böylesi romanlarda olur: ABD o iş karşılığında Maduro'nun eşinin önüne dünyaları serdi

Devlet Başkanı 'dan tarafından yapılan bir skandalı açıkladı. Maduro, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi 'e Maduro’dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Böylesi romanlarda olur: ABD o iş karşılığında Maduro'nun eşinin önüne dünyaları serdi

Devlet Başkanı , basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela Özel Temsilcisinin eşi 'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.

KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Maduro'dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

Maduro, "Elçileri aracılığıyla ile her zaman bir ilişkimiz oldu" dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro'dan boşanmasını 'öneren' bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.

BU BİR ROMAN DEĞİL

Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, "Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia" denildiğini ifade ederek, "Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.

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