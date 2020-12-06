06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de tarihin en büyük seferberliği! Koronavirüs aşısı için...

İngiltere'de tarihin en büyük seferberliği! Koronavirüs aşısı için...

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezlerinden 'de aşı kampanyası başlıyor. Tarihi seferberlik hakkında bilgi veren Ulusal Sağlık Sistemi Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, "Salı gününden itibaren ülkemiz tarihindeki en büyük ölçekli aşılama kampanyasının ilk aşamasını başlatacak" dedi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
İngiltere'de tarihin en büyük seferberliği! Koronavirüs aşısı için...

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

İLK AŞAMA BAŞLAYACAK

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için ülke tarihinin en büyük aşılama kampanyası başlatacaklarını duyurdu. İlk koronavirüs aşılarının hastanelere yarın ulaşacağı ve ilk toplu aşılamanın Salı günü yapılmaya başlanacağı belirtildi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis,konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Büyük karmaşıklıklara rağmen, hastaneler Salı gününden itibaren ülkemiz tarihindeki en büyük ölçekli aşılama kampanyasının ilk aşamasını başlatacak" dedi. İngiltere, 21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak aşıdan 40 milyon doz sipariş etmişti.

AŞILARI ÖZENDİRMEK İÇİN ÜNLÜLER DEVREDE

Koronavirüs aşısına yönelik toplumdaki şüphelerden kaygılanan İngiliz hükümeti, Covid-19 aşısını özendirmek için "takipçisi yüksek" ünlülerle ve sosyal medya fenomenleriyle çalışacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İngilteredeki cahil grup StandUpX koronavirüs tedbirlerine karşı yürüdü İNGİLTERE'DEKİ CAHİL GRUP STANDUPX KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE KARŞI YÜRÜDÜ
İngilterede Kovid-19 kabusu: Son 24 saatte 603 kişi hayatını kaybetti İNGİLTERE'DE KOVİD-19 KABUSU: SON 24 SAATTE 603 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İngilterede koronavirüsten ölüm sayıları arttı İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM SAYILARI ARTTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA