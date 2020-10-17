İngiletere'deki cahil grup StandUpX koronavirüs tedbirlerine karşı yürüdü

TOPLAM VAKA 700 BİNİ GEÇTİ

Bu arada ülkede son 24 saatte 150 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 43 bin 579'a, vaka sayısı da 16 bin 171 artarak 705 bin 428'e çıktı.

Ülkede son haftalarda günlük vakalar 15 bini geçerken, başkent Londra'da farklı hane halkı üyelerinin ev, bar ve restoran gibi kapalı mekanlarda bir araya gelmeleri bugün itibarıyla yasaklandı.