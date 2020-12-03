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Son dakika | Joe Biden'dan flaş karar! Onu görevde tutacak

ABD başkanlığına seçilen 'ın, Başkan 'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray'i görevinde tutmayı planladığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika | Joe Biden'dan flaş karar! Onu görevde tutacak

ABD medyasında yer alan habere göre Biden, Trump'ın atadığı FBI Direktörü Wray'in yerine başka bir ismi atamayı düşünmüyor.

Biden'ın üst düzey danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Biden yönetiminin, Trump kovmazsa mevcut FBI Direktörü Wray'i görevde tutacağı belirtildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına ise Biden'ın eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen'i getirebileceği konuşuluyor.

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