Son 24 saatte 38 bin 740 kişinin virüsü yenerek iyileştiği belirtilirken, 684 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 641 bin 610'a, toplam toplam can kaybı ise 57 bin 45'e yükseldi. Ülkede toplam aktif vaka sayısı ise 761 bin 230 olarak açıklandı.