İNGİLTERE'DE 3 AŞAMALI SİSTEME GEÇİLDİ

İngiltere parlamentosunda yapılan oylama ile birlikte bugün sona eren karantinanın ardından 3 aşamalı sisteme geçiş kararı verildi. 291 oyla kabul edilen 3 aşamalı sistem kentlerde yarın itibari ile uygulanmaya başlayacak. 3 aşamalı sistem ile birlikte alınacak önlemler ise şu şekilde:



1. aşamada restoran ve barlar 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar yalnızca restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar yalnızca paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.