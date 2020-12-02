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Son dakika: Başkanlık seçimini kaybeden Trump: 2024'te yine adayım!

Son dakika haberine göre ’nin 45’inci Başkanı , ’da düzenlendiği Noel resepsiyonunda 'dört yıl içinde' Beyaz Saray'a dönme sözü vererek, 2024 yılında yeniden aday olacağı sinyalini verdi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Başkanlık seçimini kaybeden Trump: 2024'te yine adayım!

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimini rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a kaptıran Başkan Donal Trump, 2024'teki seçimlere yeniden aday olacağı sinyalini verdi. Trump, dün akşam Beyaz Saray'da düzenlediği Noel resepsiyonunda seçim değerlendirmesin bulundu. Trump, başkanlık seçimlerinin gerçek galibi olduğunu iddia ederek "Harika bir dört yıl oldu" dedi.

"2024'TE YİNE ADAYIM"
Eski Oklahoma Cumhuriyetçi Parti Başkanı Pam Pollard tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, Trump, tezahürat yapan misafir kalabalığı selamlıyor. Trump etkinlikte yaptığı konuşmada "Kesinlikle alışılmadık bir yıl. Bir seçimi kazandık, ancak bundan hoşlanmıyorlar, Ben buna hileli bir seçim diyorum ve her zaman kazanacağım. 2024'te yeniden adayım" ifadelerini kullandı.

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