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ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBI'a yüklendi: Ülkenin utanç kaynağı!

Seçimlerden bu yana ilk defa bir televizyon programına katılarak çok sayıda iddiayı gündeme getiren Başkanı , 'nın seçimlerle ilgili bir araştırma başlatmadığını belirtirken, ’ın ise konu ile ilgili bu kadar ilgisiz olmasını ülkenin utanç kaynağı olarak yorumladı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2020
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ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBI'a yüklendi: Ülkenin utanç kaynağı!

Joe Biden'ı henüz seçilmiş başkan olarak tanımayan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu seçimler sahtekarlık dolu" diyerek kendisine ait binlerce oyun Biden'ın hanesine yazıldığını iddia etti.

Seçimlerde kullanılan sistemlerin oyları İspanya ve Almanya'da sayıldığını da iddia eden Trump, kendisine karşı çalıştığını iddia ettiği ABD Başsavcısı John Durham'ın nerede olduğunu sordu.

Trump FBI'ın konu ile bu kadar ilgisiz olması ile ilgili olarak "ülkenin utanç kaynağı" dedi.

DÜNYANIN GENELİNDEN İYİYİZ
ABD'de 13 milyondan fazla vaka ve 266 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Trump "Dünya'nın genelinden daha iyi durumdayız" dedi.

Işık hızı operasyonu sayesinde aşının bulunduğunu iddia eden Trump "İnsanların 5 yılda geliştirilemez dediği aşılar ile geldim" dedi.

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